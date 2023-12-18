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Треть российских водителей получили штрафы за превышение скорости в 2023 году

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В России в 2023 году превышение скорости стало самой частой причиной получения штрафа за нарушение ПДД — 33% случаев. А наиболее частой причиной ДТП стали столкновения с другими автомобилями (63%).
Треть российских водителей получили штрафы за превышение скорости в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, проведённого группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и платформой для продажи и сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Помимо несоблюдения скоростного режима, респонденты отметили нарушения правил парковки (7%) и разговоры по телефону за рулём (4%).

По данным группы «Ренессанс страхование», доля аккуратных водителей — без обращений по страховым случаям — за год увеличилась на 4%.

«При этом самой частой причиной ДТП стали столкновение с другими автомобилями (63%), наезды на препятствия, животных, людей (27%) и повреждения посторонними предметами при движении (9%)», — прокомментировал вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.

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