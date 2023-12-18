Mirror: комплекс «Авангард» способен уничтожить множество целей за 30 минут

Российский ракетный комплекс «Авангард» может поразить большое количество целей в мире за 30 минут. Об этом говорится в статье газеты Mirror.

Автор материала отмечает, что западным странам необходимо внимательно отнестись к перевооружению ВС России на этот комплекс.

Указывается, что оружие достигает цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли, прежде чем ликвидировать заданные цели.

«Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его», — написало издание.

Ранее Министерство обороны России заявило, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение очередного полка на «Авангард» шахтного базирования.