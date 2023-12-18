На Урале из-за аварии без тепла и воды остались около 14 тысяч человек

В Свердловской области из-за обрыва линии электропередачи жители города Невьянск остались без отопления и холодной воды. Уточняется, что ЧП, приведшее к выходу из строя трёх насосов на Романовском водозаборе, затронуло порядка 14 тыс. человек.

Как говорится в Telegram региональной прокуратуры, специалистам удалось восстановить подачу электричества по резервной линии, но с водой всё ещё сохраняются проблемы.

«При этом в результате выхода из строя насосов без надлежащего холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тыс. человек — жителей города Невьянска», — указали в ведомстве.

По факту происшествия начата проверка.

Ранее сообщалось, что порядка 259 тыс. человек в Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроснабжения в результате непогоды.