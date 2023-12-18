RT в Telegram
Подпишись

На Урале из-за аварии без тепла и воды остались около 14 тысяч человек

Короткая ссылка
В Свердловской области из-за обрыва линии электропередачи жители города Невьянск остались без отопления и холодной воды. Уточняется, что ЧП, приведшее к выходу из строя трёх насосов на Романовском водозаборе, затронуло порядка 14 тыс. человек.

Как говорится в Telegram региональной прокуратуры, специалистам удалось восстановить подачу электричества по резервной линии, но с водой всё ещё сохраняются проблемы.

«При этом в результате выхода из строя насосов без надлежащего холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тыс. человек — жителей города Невьянска», — указали в ведомстве.

По факту происшествия начата проверка.

Ранее сообщалось, что порядка 259 тыс. человек в Ростовской области, Луганской и Донецкой народных республиках остаются без электроснабжения в результате непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить