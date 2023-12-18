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Cisco ликвидировал одно своё юрлицо в России

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Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco ликвидировал одно своё юридическое лицо в России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого госреестра юридических лиц, юрлицо Cisco было ликвидировано с 15 декабря.

Уточняется, что речь идёт о ООО «Сиско системс», которое занималось обслуживанием оборудования.

При этом в России пока что ещё действует второе юрлицо компании — «Сиско солюшенз». Его сферой деятельности были дистрибьюция и продажи.

Ранее сообщалось, что юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу.

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