Дело возбудили после смерти ребёнка из-за падения снега с крыши дома под Калугой

Уголовное дело возбудили в Калужской области по факту гибели семилетнего мальчика в Дзержинском районе. Ребёнок скончался при схождении снега с крыши одноэтажного частного дома. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данным ведомства, трагедия произошла 17 декабря около 17:00 мск в городе Кондрово. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По версии следствия, семилетний мальчик самостоятельно гулял во дворе дома, и в это время с крыши дома сошёл снег. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью», — указывается в сообщении.

Следователи проводят неотложные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на место происшествия выдвинулся прокурор Дзержинского района Калужской области.