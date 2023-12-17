Дело возбудили после смерти ребёнка из-за падения снега с крыши дома под Калугой
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По данным ведомства, трагедия произошла 17 декабря около 17:00 мск в городе Кондрово. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
«По версии следствия, семилетний мальчик самостоятельно гулял во дворе дома, и в это время с крыши дома сошёл снег. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью», — указывается в сообщении.
Следователи проводят неотложные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на место происшествия выдвинулся прокурор Дзержинского района Калужской области.