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В Астрахани произошёл пожар на площади 400 квадратных метров

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Пожар на площади 400 кв. м произошёл в административном здании в Астрахани.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Поступило сообщение о возгорании кровли, внутренней отделки и вещей в административном здании в Советском районе Астрахани, ул. Звездная, 61, на общей площади 400 кв. м», — говорится в сообщении.

На месте пожара работают 16 единиц техники и 67 спасателей МЧС России.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка, д. 3/5, в Москве.

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