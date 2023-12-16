В Астрахани произошёл пожар на площади 400 квадратных метров
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Поступило сообщение о возгорании кровли, внутренней отделки и вещей в административном здании в Советском районе Астрахани, ул. Звездная, 61, на общей площади 400 кв. м», — говорится в сообщении.
На месте пожара работают 16 единиц техники и 67 спасателей МЧС России.
Ранее стало известно, что пожар произошёл в Российской государственной библиотеке на улице Воздвиженка, д. 3/5, в Москве.