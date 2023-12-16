Экс-сенатора от НАО задержали по делу о мошенничестве в Петербурге

Бывшего сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша задержали в Петербурге в рамках дела о мошенничестве.

РИА Новости

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города. «Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Александру Сабадашу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК России (три эпизода)», — говорится в сообщении. Ранее бывший депутат законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман, подозреваемый в мошенничестве, был объявлен в розыск.