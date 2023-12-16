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В Ивановской области отправили под домашний арест мастера по теплоснабжению

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Суд отправил под домашний арест мастера теплоснабжающей организации после получения ожогов подростками, упавшими в яму по пути в школу в Ивановской области.
В Ивановской области отправили под домашний арест мастера по теплоснабжению
  • РИА Новости

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что пять школьников провалились в образовавшуюся в результате прорыва теплотрассы яму и получили ожоги.

«Суд заключил под домашний арест обвиняемого в получении пятерыми школьниками термических ожогов при провале грунта на тепловых сетях у школы №2 города Южи», — говорится в сообщении.

Ранее Люблинский суд Москвы арестовал водителя, который пытался избежать проверки документов и сбил сотрудника МВД.

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