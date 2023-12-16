В Ивановской области отправили под домашний арест мастера по теплоснабжению
- РИА Новости
Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Отмечается, что пять школьников провалились в образовавшуюся в результате прорыва теплотрассы яму и получили ожоги.
«Суд заключил под домашний арест обвиняемого в получении пятерыми школьниками термических ожогов при провале грунта на тепловых сетях у школы №2 города Южи», — говорится в сообщении.
Ранее Люблинский суд Москвы арестовал водителя, который пытался избежать проверки документов и сбил сотрудника МВД.