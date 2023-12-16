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Турмаршруту «От Баренцева до Белого» присвоили статус национального

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Туристический маршрут «От Баренцева до Белого» получил статус национального. Соответствующее решение принял экспертный совет при Минэкономразвития России.
Турмаршруту «От Баренцева до Белого» присвоили статус национального
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как отметил глава региона, такой статус получают только самые востребованные маршруты страны.

«От Баренцева до Белого» — это путешествие, рассчитанное на шесть дней. Протяжённость маршрута составляет 1180 км. За это время туристы посетят основные достопримечательности Мурманска, Мончегорска, Умбы, Териберки, Кировска, Кандалакши и Апатитов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что Одинцовский городской округ принял более 5 млн туристов в 2023 году.

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