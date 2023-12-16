Турмаршруту «От Баренцева до Белого» присвоили статус национального

Туристический маршрут «От Баренцева до Белого» получил статус национального. Соответствующее решение принял экспертный совет при Минэкономразвития России.

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как отметил глава региона, такой статус получают только самые востребованные маршруты страны.

«От Баренцева до Белого» — это путешествие, рассчитанное на шесть дней. Протяжённость маршрута составляет 1180 км. За это время туристы посетят основные достопримечательности Мурманска, Мончегорска, Умбы, Териберки, Кировска, Кандалакши и Апатитов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что Одинцовский городской округ принял более 5 млн туристов в 2023 году.