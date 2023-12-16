Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто выпустил Путина на мороз без шапки

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто позволил российскому президенту Владимиру Путину выйти на мороз без шапки.

Об этом пишет РИА Новости.

В материале сказано, что во время встречи с лидерами фракций Госдумы глава государства упомянул церемонию поднятия флага России на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась в Северодвинске 11 декабря. На мероприятии Путин выступал на улице без головного убора.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус. — RT) 15 °С», — сказал Зюганов.

Он отметил, что здоровье главнокомандующего в военных условиях — это здоровье нации, и обещал сделать замечание тем, кто отправил президента без головного убора на мороз.

В свою очередь, российский лидер с улыбкой ответил, что принимает замечание и на свой счёт.

15 декабря Путин провёл встречу с лидерами фракций Госдумы.