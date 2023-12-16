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Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто выпустил Путина на мороз без шапки

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто позволил российскому президенту Владимиру Путину выйти на мороз без шапки.

Об этом пишет РИА Новости.

В материале сказано, что во время встречи с лидерами фракций Госдумы глава государства упомянул церемонию поднятия флага России на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась в Северодвинске 11 декабря. На мероприятии Путин выступал на улице без головного убора.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус. — RT) 15 °С», — сказал Зюганов.

Он отметил, что здоровье главнокомандующего в военных условиях — это здоровье нации, и обещал сделать замечание тем, кто отправил президента без головного убора на мороз.

В свою очередь, российский лидер с улыбкой ответил, что принимает замечание и на свой счёт.

15 декабря Путин провёл встречу с лидерами фракций Госдумы.

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