В Омской области завели дело по факту смерти трёхлетней девочки

В Омской области завели уголовное дело по факту смерти трёхлетнего ребёнка.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По предварительным данным, днём 11 декабря в Тарскую городскую больницу доставили девочку, которая вечером того же дня скончалась. Причиной смерти названа менингококковая инфекция.

Статья — причинение смерти по неосторожности. Семья, где рос ребёнок, характеризуется положительно. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области силовики раскрыли личность 20-летней девушки, которая в ночь на 15 декабря в Екатеринбурге положила в пакет своего новорождённого ребёнка и спрятала в сугробе под окнами своей квартиры.