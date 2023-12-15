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В Омской области завели дело по факту смерти трёхлетней девочки

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В Омской области завели уголовное дело по факту смерти трёхлетнего ребёнка.
В Омской области завели дело по факту смерти трёхлетней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По предварительным данным, днём 11 декабря в Тарскую городскую больницу доставили девочку, которая вечером того же дня скончалась. Причиной смерти названа менингококковая инфекция.

Статья — причинение смерти по неосторожности. Семья, где рос ребёнок, характеризуется положительно. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области силовики раскрыли личность 20-летней девушки, которая в ночь на 15 декабря в Екатеринбурге положила в пакет своего новорождённого ребёнка и спрятала в сугробе под окнами своей квартиры.

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