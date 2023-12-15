Первый этап строительства Московско-Дунайской развязки окончили в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили первый этап строительства Московско-Дунайской развязки.

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Путепровод является важным объектом дорожной инфраструктуры, он обеспечит непрерывное движение на магистралях, соединяющих Фрунзенский, Красносельский и Московский районы с выходом на федеральную трассу «Россия».

Уже открыто движение через Московское шоссе.

На втором этапе достроят второй путепровод со всей необходимой инфраструктурой. Завершение проекта планируется в IV квартале 2024 года.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.