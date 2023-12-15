RT в Telegram
Подпишись

Первый этап строительства Московско-Дунайской развязки окончили в Петербурге

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге завершили первый этап строительства Московско-Дунайской развязки.
Первый этап строительства Московско-Дунайской развязки окончили в Петербурге
  • © gov.spb.ru

Об этом пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Путепровод является важным объектом дорожной инфраструктуры, он обеспечит непрерывное движение на магистралях, соединяющих Фрунзенский, Красносельский и Московский районы с выходом на федеральную трассу «Россия».

Уже открыто движение через Московское шоссе.

На втором этапе достроят второй путепровод со всей необходимой инфраструктурой. Завершение проекта планируется в IV квартале 2024 года.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить