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Собянин: более 1300 электробусов курсируют по 100 городским маршрутам Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по 100 городских маршрутам курсируют более 1,3 тыс. электробусов.
Собянин: более 1300 электробусов курсируют по 100 городским маршрутам Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В городе работают электробусные парки «Красная Пахра» и «Митино». В скором времени откроется парк «Салтыковка».

Как отметил мэр, перед выходом на рейс подвижной состав проходит осмотр.

«Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей», — сказал Собянин.

По его словам, сотрудники ежедневно проходят медобследование.

Ранее НСН сообщала, что в Ватутинках установят зарядные станции электробусов.

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