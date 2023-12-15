Собянин: более 1300 электробусов курсируют по 100 городским маршрутам Москвы
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В городе работают электробусные парки «Красная Пахра» и «Митино». В скором времени откроется парк «Салтыковка».
Как отметил мэр, перед выходом на рейс подвижной состав проходит осмотр.
«Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей», — сказал Собянин.
По его словам, сотрудники ежедневно проходят медобследование.
Ранее НСН сообщала, что в Ватутинках установят зарядные станции электробусов.