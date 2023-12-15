Собянин: более 1300 электробусов курсируют по 100 городским маршрутам Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по 100 городских маршрутам курсируют более 1,3 тыс. электробусов.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В городе работают электробусные парки «Красная Пахра» и «Митино». В скором времени откроется парк «Салтыковка».

Как отметил мэр, перед выходом на рейс подвижной состав проходит осмотр.

«Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей», — сказал Собянин.

По его словам, сотрудники ежедневно проходят медобследование.

Ранее НСН сообщала, что в Ватутинках установят зарядные станции электробусов.