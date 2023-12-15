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Бочкарёв: в облике станции «Академическая» Троицкой линии отразят классику и современность

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В оформлении станции «Академическая» строящейся Троицкой линии Московского метрополитена будет сочетаться классика и современность, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В архитектурном облике строящейся на центральном участке Троицкой линии метро станции «Академическая» будет заложено современное прочтение шедевров классического искусства. В частности, путевые стены украсят панно с использованием узнаваемых традиционных образов античной культуры, выполненные цифровой печатью на алюминиевых панелях», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, «академичность» станции подчеркнёт и анфилада последовательных порталов, объединяющая весь станционный комплекс.

В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в отделке будут использовать гранит, амфиболит и алюминий.

Кроме того, завершается вынос инженерных коммуникаций, а земляные работы выполнены более чем наполовину. Также началось возведение основных конструкций станционного комплекса.

«В частности, строители приступили к армированию и бетонированию лотка одного из вестибюлей станции, а также выполняют работы по замене креплений котлована платформенной части», — заключил Кравцов.

Длина Троицкой линии составит около 40 км.

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