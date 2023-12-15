У станции МЦД-3 «Моссельмаш» построят два городских вокзала и деловой комплекс

У станции МЦД-3 «Моссельмаш» планируют построить два городских вокзала, кварталы жилых домов и деловой комплекс, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Развитие территории, прилегающей к Московским центральным диаметрам закономерно. Благодаря запуску МЦД город кратно улучшил транспортную доступность этих территорий, а следовательно — и их инвестиционную привлекательность. Уверен, новые объекты в этом районе улучшат транспортную инфраструктуру и создадут новые рабочие места», — сказала Княжевская.

По её словам, строительство будет проходить на территории, превышающей 400 га.

«Эта территория довольно насыщена с точки зрения транспортной доступности. По нему проходит Северо-Восточная хорда, на станции «Лихоборы» она пересекается одновременно с путями МЦК и МЦД», — уточнила глава Москомархитектуры.

Она сообщила, что будут построены в том числе внеуличные пешеходные переходы — через Дмитровское шоссе в районе Ильменского проезда, через пути МЦД в районе станции «Моссельмаш» и через пути МЦК в районе станции «Лихоборы».

Что касается делового комплекса, то его общая площадь составит около 500 тыс. кв. м. Строительство позволит создать более 13 тыс. рабочих мест.

Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что строительство транспортной инфраструктуры — мощный драйвер развития городских территорий.