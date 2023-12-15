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Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть Зюганова и Левченко на выборы

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Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Государственной думы Сергея Левченко на выборы президента России в 2024 году.
Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть Зюганова и Левченко на выборы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом рассказал руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

По его данным, бюро МГК КПРФ обсудило вопрос кандидатов на выборы и приняло решение о выдвижении двоих человек.

«Председатель ЦК КПРФ, депутат ГД, руководитель фракции КПРФ в ГД Зюганов Геннадий Андреевич; первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ, депутат ГД фракции КПРФ Левченко Сергей Георгиевич», — говорится в сообщении.

Ранее сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.

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