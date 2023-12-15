Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть Зюганова и Левченко на выборы
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Об этом рассказал руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
По его данным, бюро МГК КПРФ обсудило вопрос кандидатов на выборы и приняло решение о выдвижении двоих человек.
«Председатель ЦК КПРФ, депутат ГД, руководитель фракции КПРФ в ГД Зюганов Геннадий Андреевич; первый секретарь Иркутского областного комитета КПРФ, депутат ГД фракции КПРФ Левченко Сергей Георгиевич», — говорится в сообщении.
Ранее сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.