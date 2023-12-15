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Собянин анонсировал планы по модернизации стадиона «Фили» в ЗАО Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что устаревший стадион «Фили» на западе столицы переоборудуют в многофункциональный спортивный комплекс вместительностью до 5 тыс. зрителей.
Собянин анонсировал планы по модернизации стадиона «Фили» в ЗАО Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Инвестор вложит в модернизацию порядка 10 млрд рублей.

«При этом специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщика нагрузку по налогам», — подчеркнул мэр.

На территории обновлённого спорткомплекса планируют проводить соревнования по гандболу, единоборствам и игровым видам спорта, а также организовывать спортивные сборы, тренировки профессиональных команд и развлекательные мероприятия.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в двух поселениях Новой Москвы в течение пяти лет возведут два новых физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами и тренажёрными залами.

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