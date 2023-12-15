На трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада столкнулись 14 машин
На трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка из-за массового ДТП
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД по региону.
«14 автомобилей — грузовые, легковые — столкнулись в районе города Ефремова на 321-м км трассы М-4 «Дон», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, авария произошла около 01:30 мск. Пострадавших в результате инцидента нет.
Представитель УМВД добавил, что из-за аварии образовалась автомобильная пробка длиной около 10 км.
Ранее сообщалось, что полиция Сургута (ХМАО) задержала водителя, сбившего ребёнка и скрывшегося с места ДТП.