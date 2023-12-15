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На трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада столкнулись 14 машин

На трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка из-за массового ДТП

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На участке трассы М-4 «Дон» около города Ефремова Тульской области из-за снегопада столкнулись 14 автомобилей, что привело к возникновению пробки длиной около 10 км.
На трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада столкнулись 14 машин
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД по региону.

«14 автомобилей — грузовые, легковые — столкнулись в районе города Ефремова на 321-м км трассы М-4 «Дон», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, авария произошла около 01:30 мск. Пострадавших в результате инцидента нет.

Представитель УМВД добавил, что из-за аварии образовалась автомобильная пробка длиной около 10 км.

Ранее сообщалось, что полиция Сургута (ХМАО) задержала водителя, сбившего ребёнка и скрывшегося с места ДТП.

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