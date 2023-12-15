МВД России утвердило порядок уничтожения всех видов беспилотников

Министерство внутренних дел России утвердило порядок подавления и уничтожения всех видов беспилотных летательных аппаратов в целях защиты жизни и здоровья населения.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста документа, сбивать беспилотники можно при помощи «подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения БПЛА».

Отмечается, что право производить эти действия получают сотрудники МВД, полиции, руководители охраны объектов внутренних органов, а также руководители подразделений Объединённой группировки войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Как следует из приказа, при принятии решения они должны оценить степень опасности и последствия уничтожения дрона.