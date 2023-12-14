В Свердловской области направят полтора миллиарда рублей на покупку автобусов
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональную администрацию.
«Они пойдут, естественно, во все города нашей области. Они закроют до 10% потребности автомобильного парка», — сказал Куйвашев.
Отмечается, что за счёт федеральных средств перевозчики компенсируют 70% от стоимости новых автобусов.
До конца 2023 года транспортные средства прибудут в муниципалитеты, а до марта 2024 года они выйдут на маршруты.
Ранее сообщалось, что в Крыму 15 декабря запустят ежедневный автобусный маршрут Евпатория — Симферополь — Геническ.