В Свердловской области направят полтора миллиарда рублей на покупку автобусов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на закупку 300 автобусов для муниципальных и межмуниципальных маршрутов направят 1,5 млрд рублей.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональную администрацию.

«Они пойдут, естественно, во все города нашей области. Они закроют до 10% потребности автомобильного парка», — сказал Куйвашев.

Отмечается, что за счёт федеральных средств перевозчики компенсируют 70% от стоимости новых автобусов.

До конца 2023 года транспортные средства прибудут в муниципалитеты, а до марта 2024 года они выйдут на маршруты.

Ранее сообщалось, что в Крыму 15 декабря запустят ежедневный автобусный маршрут Евпатория — Симферополь — Геническ.