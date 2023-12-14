Ульяновская область присоединилась к акции «Ёлка желаний»
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Кроме того, в регионе запускают акцию «Подарим детям праздник» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных, малообеспеченных семей, в трудной жизненной ситуации.
В ходе акции будет приобретено около 23 тыс. сладких подарков. Почти 6 тыс. презентов направят детям в Лутугино (ЛНР).
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».