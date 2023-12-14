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Ульяновская область присоединилась к акции «Ёлка желаний»

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Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков рассказал, что в пятницу, 15 декабря, откроется приём заявок на «Ёлку желаний». Принять участие могут дети от трёх до четырнадцати лет.
Ульяновская область присоединилась к акции «Ёлка желаний»
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Кроме того, в регионе запускают акцию «Подарим детям праздник» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных, малообеспеченных семей, в трудной жизненной ситуации.

В ходе акции будет приобретено около 23 тыс. сладких подарков. Почти 6 тыс. презентов направят детям в Лутугино (ЛНР).

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».

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