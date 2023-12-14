Путин: экономические приговоры вызывают вопросы

Приговоры по экономическим преступлениям вызывают вопросы, законодателям необходимо подумать, стоит ли давать такие сроки. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, комментируя приговоры журналистке Александре Баязитовой и экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

«Этот конкретный случай, либо другие подобного рода, у меня вот, я вам честно скажу, как у гражданина тоже вызывает вопросы. За решётку прятать человека на 14 лет, или, сейчас мне говорят про бывшего министра, и ему чуть ли не 19 с лишним за определённые нарушения. То, что он сделал или то, что вот эта женщина сделала — плохо. Но надо ли там 19,5 или 14 лет? Законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать, это верно, пока закон существует, его надо исполнять», — сказал Путин.

11 августа прошлого года суд арестовал Баязитову по делу о вымогательстве.

27 ноября она получила пять лет колонии.