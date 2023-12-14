RT в Telegram
Подпишись

Журналист — о своей реакции на совет Путина заводить детей: не с кем

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Журналист «Колыма-Плюс» Александр Орлов рассказал RT о своей реакции на совет президента России Владимира Путина заводить детей, чтобы пользоваться авиасубсидиями.
Журналист — о своей реакции на совет Путина заводить детей: не с кем
  • AP

«Во-первых, получилось так, что президент сначала отругал меня за слишком дерзкую просьбу задать вопрос. Уже этот момент немного выбил меня из колеи, но делать было нечего. Внимание обратили, надо говорить. Понравилась реакция на шутку про «…сколько себя помню…». В этот момент понял, что не зря писал это. Не ожидал, что президент даст совет заводить детей. Очень застеснялся в этот момент. Но и выполнить это «поручение» не могу. Не с кем», — поделился собеседник RT.

Ранее Путин посоветовал журналисту с Дальнего Востока, который задал вопрос о льготах на полёты для людей старше 22 лет, «завести детей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить