Журналист — о своей реакции на совет Путина заводить детей: не с кем

Журналист «Колыма-Плюс» Александр Орлов рассказал RT о своей реакции на совет президента России Владимира Путина заводить детей, чтобы пользоваться авиасубсидиями.

«Во-первых, получилось так, что президент сначала отругал меня за слишком дерзкую просьбу задать вопрос. Уже этот момент немного выбил меня из колеи, но делать было нечего. Внимание обратили, надо говорить. Понравилась реакция на шутку про «…сколько себя помню…». В этот момент понял, что не зря писал это. Не ожидал, что президент даст совет заводить детей. Очень застеснялся в этот момент. Но и выполнить это «поручение» не могу. Не с кем», — поделился собеседник RT.

Ранее Путин посоветовал журналисту с Дальнего Востока, который задал вопрос о льготах на полёты для людей старше 22 лет, «завести детей».