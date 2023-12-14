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Путин заявил о намерении проверить ситуацию с тарифами на трассе М12

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Президент России Владимир Путин заявил о намерении проверить ситуацию с тарифами на трассе М12 Москва — Казань.
Путин заявил о намерении проверить ситуацию с тарифами на трассе М12
  • РИА Новости

Как отметил мужчина, обратившийся к российскому лидеру в рамках прямой линии, в настоящий момент, по его словам, тариф на проезд по трассе суммарно составляет около 6 тыс. рублей, что довольно дорого для обычных граждан.

«Может, не на каждом участке будет одинаковая стоимость, потому что я знаю, что цифра должна быть 4—4,5 тыс. рублей. Я проверю, я обещаю вам, обязательно посмотрю... я не очень понимаю, почему 6 тыс. возникло, по моим данным, это должно быть не больше 4,5 тыс.», — сказал он.

В сентябре президент России Владимир Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» — от Москвы до Арзамаса в Нижегородской области.

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