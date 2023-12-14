Глава Карелии Парфенчиков: очередей на КПП на границе с Финляндией нет

Контрольно-пропускной пункт «Вяртсиля», который вновь открылся утром 14 декабря, работает в штатном режиме. Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, очередей на КПП нет.

Глава республики в личном Telegram-канале отметил, что среди желающих пересечь границу есть лишь группы мигрантов. Правоохранители проверяют их документы.

«Те, у кого после проверки паспортов выявлены нарушения, доставлены в отдел полиции. Таких пока два человека. Остальных небольшими группами пропускают к КПП. Очередей и столпотворения нет», — отметил Парфенчиков.

Ранее стало известно о первой группе из девяти беженцев, которая прибыла на КПП «Ниирала» в Финляндии из России.