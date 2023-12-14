Мэр Нового Уренгоя посетил в больнице пострадавшую от нападения собак школьницу
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он заявил, что окажет помощь в реабилитации ребёнка, передаёт URA.RU.
«Проведал Дашу в больнице. Она рассказала, как всё произошло. Испугалась, конечно. Сейчас с ней будут работать психологи, проведена необходимая реабилитация. Обговорили с мамой Даши организационные моменты и обменялись личными номерами, чтобы в любой момент быть на связи», — написал городской глава.
По его словам, в настоящее время главная задача — восстановление ребёнка.
Ранее следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту нападения стаи собак на девочку.