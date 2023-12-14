Мэр Нового Уренгоя посетил в больнице пострадавшую от нападения собак школьницу

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов навестил в городской больнице школьницу, которая стала жертвой нападения стаи бродячих собак.

В своём Telegram-канале он заявил, что окажет помощь в реабилитации ребёнка, передаёт URA.RU.

«Проведал Дашу в больнице. Она рассказала, как всё произошло. Испугалась, конечно. Сейчас с ней будут работать психологи, проведена необходимая реабилитация. Обговорили с мамой Даши организационные моменты и обменялись личными номерами, чтобы в любой момент быть на связи», — написал городской глава.

По его словам, в настоящее время главная задача — восстановление ребёнка.

Ранее следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту нападения стаи собак на девочку.