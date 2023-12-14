Тематические «Тройки» с зеброй выпустили в Москве
- РИА Новости
Впервые в столице её нанесли на Ленинском проспекте, передаёт НТВ.
Дизайн карты отличается лаконичным чередованием чёрных и белых полос.
Купить лимитированные «Тройки» можно на стойках «Живое общение», а также во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».
Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.