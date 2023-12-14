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Тематические «Тройки» с зеброй выпустили в Москве

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В Москве выпуск новых тематических карт «Тройка» приурочили ко дню появления первой московской пешеходной разметки в 1955 году.
Тематические «Тройки» с зеброй выпустили в Москве
  • РИА Новости

Впервые в столице её нанесли на Ленинском проспекте, передаёт НТВ.

Дизайн карты отличается лаконичным чередованием чёрных и белых полос.

Купить лимитированные «Тройки» можно на стойках «Живое общение», а также во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».

Ранее НСН сообщала, что в Москве выпустили ограниченную серию транспортных карт «Тройка» с лучшими снимками дикой природы от победителей Международного конкурса фотографии The Golden Turtle.

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