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Собянин проинспектировал ход работ на станции метро «Академическая»

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил строящуюся станцию «Академическая» Троицкой лини метро и ознакомился с ходом строительных работ.
Собянин проинспектировал ход работ на станции метро «Академическая»
  • РИА Новости

Он отметил важность новой станции.

«С её пуском улучшится транспортная доступность четырёх районов Москвы с общей численностью 360 тыс. человек. На Калужско-Рижское направление здесь будет пересадка, и одноимённая станция разгрузится процентов на 20», — цитирует мэра НТВ.

«Академическую» планируют достроить в декабре 2024 года. Ожидается, что ежедневно в рабочие дни ей будут пользоваться 11,6 тыс. пассажиров, а после полного запуска Троицкой ветки — 12,8 тыс.

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.

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