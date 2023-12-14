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Сенатор Ковитиди: Украина выбрала опасный путь конфронтации с Россией

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RT
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции.
Сенатор Ковитиди: Украина выбрала опасный путь конфронтации с Россией
  • AP
  • © Libkos

Как пояснила парламентарий, находящаяся под внешним управлением Украина выбрала «очень опасный и губительный для себя путь» военной конфронтации с Россией.

«Россия предприняла всё для урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами, однако режим Зеленского откровенно саботирует любые разумные мирные инициативы. А в связи с этим единственной возможностью установления долгосрочного мира в центре Европы является достижение цели спецоперации», — подчеркнула собеседница RT.

Ранее Путин заявил, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции.

По его словам, цели СВО не меняются. Он напомнил, что речь идёт о денацификации, демилитаризации и нейтральном статусе Украины.

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