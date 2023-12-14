В Москве открылись 45 катков с натуральным и искусственным льдом

В московских парках и на природных территориях столицы начали работать 19 катков с натуральным льдом.

«Всего в столичных парках и на природных территориях в этом году будет работать 45 катков: 19 с натуральным покрытием и 26 — с искусственным», — цитирует заместителя мэра Наталью Сергунину НТВ.

Крупнейший каток площадью 16,2 тыс. кв. м с натуральным льдом под названием «Гигант» находится в парке «Сокольники».

Площадки с искусственным льдом доступны в 17 парках и на четырёх природных территориях, среди которых — Гончаровский парк, парки «Ангарские пруды», «Фили», «Красная Пресня», 50-летия Октября, Сад имени Баумана.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что катки в столичных парках с 24 ноября посетили около 140 тыс. человек.