На северо-западе Москвы построят офисный центр

В столичном районе Южное Тушино планируют возвести офисный центр с автомойкой и магазином, заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Центр будет расположен в Походном проезде на северо-западе Москвы.

«На участке площадью 0,3 га предполагается построить офисный центр с автомойкой и магазином. Общая площадь объекта составит порядка 4,6 тыс. кв. м. Также здесь планируется разместить парковку на 20 машиномест», — сказала Княжевская.

Она отметила, что на данный момент площадка используется неэффективно.

«Такие объекты, как офисные центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки», — сообщила Княжевская.

По её словам, обеспечение горожан новыми рабочими местами — это одна из приоритетных задач столичного правительства, о чём неоднократно говорил мэр Сергей Собянин.