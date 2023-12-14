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На северо-западе Москвы построят офисный центр

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В столичном районе Южное Тушино планируют возвести офисный центр с автомойкой и магазином, заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
На северо-западе Москвы построят офисный центр
  • Gettyimages.ru
  • © Ezra Bailey

Центр будет расположен в Походном проезде на северо-западе Москвы.

«На участке площадью 0,3 га предполагается построить офисный центр с автомойкой и магазином. Общая площадь объекта составит порядка 4,6 тыс. кв. м. Также здесь планируется разместить парковку на 20 машиномест», — сказала Княжевская.

Она отметила, что на данный момент площадка используется неэффективно.

«Такие объекты, как офисные центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки», — сообщила Княжевская.

По её словам, обеспечение горожан новыми рабочими местами — это одна из приоритетных задач столичного правительства, о чём неоднократно говорил мэр Сергей Собянин.

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