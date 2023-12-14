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Собянин рассказал о влиянии проектов КРТ на развитие Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал проекты комплексного развития территорий столицы и рассказал об их влиянии на жизнь города.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог мэра.

Как отметил Собянин, в 2023 году правительство Москвы приняло десятки решений о реорганизации конкретных территорий.

«В том числе 52 проекта находятся в стадии практической реализации — в два раза больше, чем в начале этого года. Инвесторы-застройщики, правообладатели, а также городские операторы проектируют и строят новые производства, жильё, офисы и социальные объекты», — сказал мэр.

В ходе реализации проектов КРТ в Москве появится свыше 13 млн кв. м недвижимости и более 137 тыс. новых рабочих мест.

Для жителей 42 районов столицы в 11 округах обустроят новые пространства с необходимой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что в Москве утвердили планировку территорий для строительства домов по реновации.

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