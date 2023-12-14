Бочкарёв: начались монолитные работы в двух тоннелях на участке МСД от МКАД до Солнцева — Бутова — Варшавского шоссе

Строители в Москве приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра, который соединяет МКАД и Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщил заммэра Андрей Бочкарёв.

«На участке скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе проектом предусмотрено два тоннеля. Один строится под МКАД, второй — под Симферопольским шоссе. В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь», — сказал он.

Общая готовность первого тоннеля достигла 70%, уже завершена разработка грунта и выполнено перекрытие участка второго тоннеля.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов отметил, что общая длина участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе составляет 11 км.

Он напомнил, что этот участок богат искусственными сооружениями из-за развитой инфраструктуры и плотной застройки, а, помимо тоннелей, на этом отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, два надземных и один подземный пешеходный переход.

Проектом также предусмотрена реконструкция существующего подземного пешеходного перехода, подчеркнул Кравцов.