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Во Владимирской области расследуют дело о смертельном ДТП с участием автобуса

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Следователи СК России расследуют уголовное дело, возбуждённое по факту смертельной аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика во Владимирской области.
Во Владимирской области расследуют дело о смертельном ДТП с участием автобуса
  • РИА Новости

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, дело было принято к производству в связи с большим числом пострадавших и широким общественным резонансом.

По данным следствия, ДТП произошло днём 13 декабря на участке Ярославского шоссе вблизи деревни Лисавы. Водитель следовавшего из Костромы в Москву автобуса не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в том же направлении грузовиком.

«В результате столкновения водитель автобуса погиб на месте происшествия, несколько пассажиров с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Количество пострадавших уточняется», — отметили в ведомстве.

Ранее поступила информация, что в ДТП пострадали 23 костромских преподавателя.

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