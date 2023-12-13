Дело возбудили после гибели 13-летней девочки при пожаре в Новой Москве
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности.
«По данным следствия, 13 декабря 2023 года произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Светлой в Новой Москве. После ликвидации возгорания в доме обнаружено тело 13-летней девочки», — отметили в пресс-службе ведомства.
Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия. Назначены необходимые экспертизы, ведётся допрос свидетелей произошедшего.
Ранее сообщалось о двоих взрослых и семилетней девочке, которые погибли при пожаре в Московской области.