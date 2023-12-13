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Дело возбудили после гибели 13-летней девочки при пожаре в Новой Москве

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Гибель ребёнка при пожаре, произошедшем в Новой Москве, стала основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Дело возбудили после гибели 13-летней девочки при пожаре в Новой Москве
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности.

«По данным следствия, 13 декабря 2023 года произошло возгорание в частном доме, расположенном на улице Светлой в Новой Москве. После ликвидации возгорания в доме обнаружено тело 13-летней девочки», — отметили в пресс-службе ведомства.

Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия. Назначены необходимые экспертизы, ведётся допрос свидетелей произошедшего.

Ранее сообщалось о двоих взрослых и семилетней девочке, которые погибли при пожаре в Московской области.

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