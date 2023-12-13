«Азимут»: продажа билетов на тестовый рейс 15 декабря в Краснодар не планируется
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Об этом сообщил РИА Новости сотрудник контакт-центра авиакомпании.
«Продажи на этот рейс не будет», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе аэропорта Краснодара, авиакомпания «Азимут» подала заявку на выполнение технического рейса для проверки систем и оборудования воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса.
Между тем аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода останутся пока закрытыми, данных об их открытии в настоящее время нет.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что власти пока не планируют открытия аэропорта Симферополя из соображений безопасности.