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Бочкарёв: при создании БКЛ метро отреставрировано 16 уникальных элементов декора

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При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро было отреставрировано 16 уникальных элементов оформления трёх станций: «Каховская», «Варшавская» и «Каширская».

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках интеграции станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» в состав БКЛ были проведены реставрационные работы, которые позволили сохранить уникальные элементы оформления трёх станций, впервые открытых на Каховской линии в 1969 году. Все 16 панно из листового алюминиевого сплава являются яркими художественными свидетельствами своей эпохи», — подчеркнул он.

По его словам, бережное отношение к культурному наследию является неотъемлемой частью работы столичных метростроителей.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов напомнил, что путевые стены станции «Каховская» украшают четыре панно-барельефа на тему Гражданской войны.

«На «Каширской» в каждом из двух платформенных залов размещено по четыре композиции на тему «Жизнь страны», а четыре панно на «Варшавской» представляют собой архитектурные пейзажи столицы Польши», — заявил он.

По словам генерального директора проектного института Рустама Черкесова, в ходе реконструкции трёх станций был максимально сохранён аутентичный облик каждой из них, при этом полностью заменены материалы отделки, а также добавлены новые художественные элементы.

«Так, частью дизайна «Варшавской» стало архитектурное освещение – всего на станции вместе с двумя вестибюлями смонтированы 1224 светильника», — рассказал он.

Черкесов добавил, что практика по сохранению уникальных художественных элементов трёх станций была представлена первым заместителем генерального директора Института «Мосинжпроект» Татьяной Астаховой в рамках деловой программы II Международного симпозиума НК ИКОМОС, проводимого при поддержке правительства Москвы.

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