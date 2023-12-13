Бочкарёв: связку МСД и трассы М-2 «Крым» достроят до конца 2024 года

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра, в состав которого входит эстакада — съезд на федеральную трассу М-2 «Крым», составляет 43%.

«Проектом предусматривается строительство дорог общей протяжённостью 12,2 километров, в том числе 2 тоннелей, 4 эстакад, 1 моста и 4 пешеходных переходов. Завершение строительства по контракту – четвертый квартал 2024 года», — отметил Бочкарев.

По словам заместителя мэра Москвы, в рамках проекта уже закончен монтаж плиты пролётного строения на мосту через реку Битца.

«В настоящее время ведутся работы устройству бетонного и металлического барьерного ограждений на эстакаде, мосту и подходах, отсыпке насыпей на подходах к эстакадам, переустройству инженерных коммуникаций», — уточнил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Как отмечается, реализация проекта окажет положительное влияние на транспортную доступность двух округов столицы – Южном и Юго-Западном, районов Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Северное и Южное Бутово, а также Ленинского городского округа Московской области.

Также снизится транспортная нагрузка на развязку пересечения МКАД с Варшавским шоссе, увеличится пропускная способность нескольких крупных дорог: Варшавского шоссе, трассы М-2 «Крым» и Московской кольцевой автомобильной дороги.