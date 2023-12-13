Булаев: 33,2 млрд рублей поступили в ЦИК для проведения президентских выборов
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Об этом сказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в ходе заседания комиссии. Его слова приводит РИА Новости.
Булаев заявил, что данные средства позволяют обеспечить проведение всех мероприятий, связанных с организацией выборов.
Он уточнил, что на оплату расходов для нижестоящих избиркомов направляется 32,8 млрд рублей.
Ранее Центризбирком России принял решение о том, что голосование на выборах президента, назначенных на март 2024 года, также пройдёт в четырёх новых регионах, в которых действует военное положение.
Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.