Булаев: 33,2 млрд рублей поступили в ЦИК для проведения президентских выборов

Центральная избирательная комиссия России в полном объёме получила средства на подготовку проведения президентских выборов в размере 33,2 млрд рублей.

Об этом сказал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев в ходе заседания комиссии. Его слова приводит РИА Новости.

Булаев заявил, что данные средства позволяют обеспечить проведение всех мероприятий, связанных с организацией выборов.

Он уточнил, что на оплату расходов для нижестоящих избиркомов направляется 32,8 млрд рублей.

Ранее Центризбирком России принял решение о том, что голосование на выборах президента, назначенных на март 2024 года, также пройдёт в четырёх новых регионах, в которых действует военное положение.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.