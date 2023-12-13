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«Русское Радио» и РМГ объявили общероссийскую акцию «Русский каток»

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«Русское Радио» и «Русская Медиагруппа» (РМГ) запустили общероссийскую акцию «Русский каток» для того, чтобы объединить жителей страны вокруг красивого и полезного хобби.
«Русское Радио» и РМГ объявили общероссийскую акцию «Русский каток»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Второй год подряд радиостанция «Русское Радио» и «Русская Медиагруппа» проводят всероссийский марафон «Русский каток», в рамках которого люди узнают о катках в эфире радиостанций холдинга и выходят на лёд, где звучит музыка «Русской Медиагруппы».  

В прошлом году к акции присоединились 20 субъектов Российской Федерации, а в этом году их станет ещё больше.

«Мы поддерживаем активности, которые важны и любимы нашими слушателями, то, что близко нашей аудитории. А коньки — одно из любимых зимних хобби жителей России», — заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Со своей стороны, программный директор станции Владимир Борисов выразил уверенность, что такая забава, как коньки, придётся по душе аудитории.

Цель акции — пропаганда здорового образа жизни и объединение людей вокруг зимнего развлечения. 

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