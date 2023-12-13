В Переславле-Залесском пройдёт зимний забег Mad Fox Ultra Infinity

В Переславле-Залесском 16 и 17 декабря пройдёт зимний забег Mad Fox Ultra Infinity.

Взрослых участников ждут дистанции от 14 км до 166 км, юных атлетов — забеги на 1 км и 3 км.

В этом году в соревновании, организованном командой Running Heroes Russia, примут участие почти 3 тыс. атлетов.

На дистанции участников ждут более 300 памятников архитектуры.

16 декабря пройдёт Valhalla Race 100 miles. Участники должны будут преодолеть дистанцию около 166 км. Старт забега состоится в 16:00. Лимит на прохождение дистанции составляет 30 часов, поэтому финишируют многие бегуны уже на следующий день.

Также 16 декабря пройдут забеги для бегунов в возрасте от нуля до десяти лет, они пробегут 1 км в рамках забега Fun Run, а более взрослые спортсмены — от 11 до 15 лет — попробуют свои силы в забеге на 3 км Teen Ice Race 3K.

17 декабря в 07:00 начнётся забег Mad Fox Ultra 50 miles. Участники должны будут пробежать около 90 км. Затем стартуют участники забега на 10 км и 20 км. Старты начнутся в 07:30 и в 08:30 соответственно.

Самыми последними, в 11:00, в этот день на старт выйдут участники дистанции в 40 км.

«Mad Fox — заключительный старт сезона от нашей команды и один из самых сложных ультрамарафонов в стране. Это уникальная гонка, чтобы по-настоящему испытать себя в зимних условиях и получить новый бесценный опыт», — рассказал Михаил Долгий, основатель Running Heroes Russia.

Дистанции Valhalla Race 100 miles, Mad Fox Ultra 50 miles и К40 официально сертифицированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), поэтому все финишёры на дистанциях 50 и 100 миль получать официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running.