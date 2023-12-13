Lobaev Arms: в 2024 году в России появится облегчённая снайперская винтовка

Компания Lobaev Arms в России создаст новую облегчённую снайперскую и штурмовую винтовку в сменных калибрах 308 win (7,62 х 51).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя предприятия Владислава Лобаева.

По его словам, главное отличие новой винтовки заключается в массогабаритных характеристиках автомата. Её вес составит 3,6 кг, что легче, чем винтовки «Смерш» и «Счётчик», а также зарубежные винтовки данного калибра.

Особенностью этого оружия также будет возможность устанавливать сменные личинки, с которыми оно сможет работать как автомат и снайперская винтовка.

3 декабря специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев сообщил, что в России для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 (производства ЦКИБ СОО — филиала тульского КБП «Высокоточных комплексов» госкорпорации «Ростех») создали новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули, которые способны пробивать западные бронетранспортёры.