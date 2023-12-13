Завод имени Ильича в Мариуполе начал производство, запущены первые три цеха

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе после разминирования начал производство.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя директора предприятия Романа Солонаря.

По его словам, уже запущены первые три цеха.

Один из них занимается переработкой шлаков, другой — производит профлист, гнутый уголок и швеллер гнутый, который используется внутри комбината для восстановления предприятия, а в третьем готовят к плавке лом чёрных металлов.

На данный момент на заводе работают 3,7 тыс. работников, в дальнейшем штат планируют расширить до 24 тыс. человек, уточнил Солонарь.

В марте заместитель председателя правительства ДНР — министр промышленности и торговли Владимир Рущак сообщил, что разминирование территории металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе завершено.