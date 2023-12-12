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Юнармия приняла полуторамиллионного участника, им стал юноша из Луганска

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Движение «Юнармия» приняло своего полуторамиллионного участника, им стал Ярослав Диулин из Луганска. Торжественная церемония посвящения прошла в музее «Молодая гвардия» в городе Краснодоне (ЛНР).
Юнармия приняла полуторамиллионного участника, им стал юноша из Луганска
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Во время мероприятия состоялся телемост Москва — Краснодон, ребят поздравил начальник главного штаба движения Никита Нагорный.

«Количество детей, вступающих в ряды юнармейцев в Краснодоне, составило 30 человек, тем самым общее количество юнармейцев после данной церемонии преодолело отметку в 1,5 млн человек. В режиме видео-конференц-связи к торжественной церемонии присоединились юнармейцы из всех 89 субъектов Российской Федерации», — рассказал Нагорный.

12 декабря в День Конституции России по всей стране традиционно проходят массовые церемонии приёма детей в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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