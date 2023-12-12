Юнармия приняла полуторамиллионного участника, им стал юноша из Луганска
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Во время мероприятия состоялся телемост Москва — Краснодон, ребят поздравил начальник главного штаба движения Никита Нагорный.
«Количество детей, вступающих в ряды юнармейцев в Краснодоне, составило 30 человек, тем самым общее количество юнармейцев после данной церемонии преодолело отметку в 1,5 млн человек. В режиме видео-конференц-связи к торжественной церемонии присоединились юнармейцы из всех 89 субъектов Российской Федерации», — рассказал Нагорный.
12 декабря в День Конституции России по всей стране традиционно проходят массовые церемонии приёма детей в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».