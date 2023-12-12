RT в Telegram
Подпишись

В Москве завершили работы по благоустройству у станции «Марьина Роща» БКЛ

Короткая ссылка
В Москве специалисты завершили благоустройство территории возле станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и одноимённых станций Московских центральных диаметров — МЦД-2 и МЦД-4.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства города.

«Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций, обустройство комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В ходе работ убрали под землю электрокабели, продлили систему водостока, заменили дорожное покрытие проезжей части. Кроме того, установили 45 уличных фонарей, заменили пять светофоров, а также разбили газоны.

Вместо пустыря на Сущёвском Валу появилась зона отдыха, а на территории около храма Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» — комфортное общественное пространство.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в двух поселениях Новой Москвы в течение пяти лет возведут два новых физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами и тренажёрными залами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить