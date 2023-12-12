В Москве завершили работы по благоустройству у станции «Марьина Роща» БКЛ

В Москве специалисты завершили благоустройство территории возле станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и одноимённых станций Московских центральных диаметров — МЦД-2 и МЦД-4.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства города.

«Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций, обустройство комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей», — приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В ходе работ убрали под землю электрокабели, продлили систему водостока, заменили дорожное покрытие проезжей части. Кроме того, установили 45 уличных фонарей, заменили пять светофоров, а также разбили газоны.

Вместо пустыря на Сущёвском Валу появилась зона отдыха, а на территории около храма Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» — комфортное общественное пространство.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в двух поселениях Новой Москвы в течение пяти лет возведут два новых физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами и тренажёрными залами.