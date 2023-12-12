Минпромторг России подал иск к ОДК

Министерство промышленности и торговли России подало иск к Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) на 11,3 млрд рублей.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на судебную картотеку. Информации о сути претензии нет. Заявление было подано 7 декабря. В октябре российский лидер Путин провёл встречу с генконструктором бюро «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.