Минпромторг России подал иск к ОДК
Министерство промышленности и торговли России подало иск к Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) на 11,3 млрд рублей.
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на судебную картотеку.
Информации о сути претензии нет.
Заявление было подано 7 декабря.
В октябре российский лидер Путин провёл встречу с генконструктором бюро «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.
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