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Минпромторг России подал иск к ОДК

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Министерство промышленности и торговли России подало иск к Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) на 11,3 млрд рублей.
Минпромторг России подал иск к ОДК
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает РБК со ссылкой на судебную картотеку.

Информации о сути претензии нет.

Заявление было подано 7 декабря.

В октябре российский лидер Путин провёл встречу с генконструктором бюро «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.

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