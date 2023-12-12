Суд в Москве приговорил бизнесмена Мазурова к 10 годам колонии
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
«По совокупности преступлений назначить Мазурову наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья.
Уточняется, что прокуратура требовала приговорить мужчину к 16 годам и 5 месяцам лишения свободы.
Основатель «Нового потока» был задержан в аэропорту Шереметьево 13 июля 2019 года. В тот момент против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.