Суд в Москве приговорил бизнесмена Мазурова к 10 годам колонии

Симоновский суд Москвы приговорил основателя и председателя совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова к десяти годам колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве, растрате, а также в организации нападения на модель Юлию Мильштейн.

Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений назначить Мазурову наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья.

Уточняется, что прокуратура требовала приговорить мужчину к 16 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Основатель «Нового потока» был задержан в аэропорту Шереметьево 13 июля 2019 года. В тот момент против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.