RT в Telegram
Подпишись

Суд в Москве приговорил бизнесмена Мазурова к 10 годам колонии

Короткая ссылка
Симоновский суд Москвы приговорил основателя и председателя совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова к десяти годам колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве, растрате, а также в организации нападения на модель Юлию Мильштейн.
Суд в Москве приговорил бизнесмена Мазурова к 10 годам колонии
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений назначить Мазурову наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала судья.

Уточняется, что прокуратура требовала приговорить мужчину к 16 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Основатель «Нового потока» был задержан в аэропорту Шереметьево 13 июля 2019 года. В тот момент против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить