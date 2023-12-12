В Новой Москве создадут новое производство стройматериалов

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на территории Новой Москвы появится новое производство стройматериалов в рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов (МАиП).

Об этом информирует НСН.

Производственный объект появится в поселении Щаповское — инвестор построит его в течение пяти лет, уточнил вице-мэр.

«Для этого город передаст застройщику в аренду без торгов земельный участок площадью 26 га», — уточнил Ефимов.

По его словам, после реализации проекта там появится более 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Ранее RIA56 со ссылкой на губернатора Оренбургской области Дениса Паслера сообщало, что регион вошёл в число лидеров национального проекта «Производительность труда».