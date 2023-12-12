В Новой Москве создадут новое производство стройматериалов
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Об этом информирует НСН.
Производственный объект появится в поселении Щаповское — инвестор построит его в течение пяти лет, уточнил вице-мэр.
«Для этого город передаст застройщику в аренду без торгов земельный участок площадью 26 га», — уточнил Ефимов.
По его словам, после реализации проекта там появится более 2,8 тыс. новых рабочих мест.
Ранее RIA56 со ссылкой на губернатора Оренбургской области Дениса Паслера сообщало, что регион вошёл в число лидеров национального проекта «Производительность труда».