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Песков: Путин ценит поддержку со стороны большинства россиян

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Большинство граждан поддерживают президента России Владимира Путина, и он дорожит таким отношением к себе. Об этом заявил 12 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин ценит поддержку со стороны большинства россиян
  • globallookpress.com

В беседе с журналистами Песков подчеркнул, что в мире есть те, кто поддерживает решения Путина, и есть те, кто их не поддерживает. Однако к первым, по его словам, относится подавляющее большинство граждан.

«Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чём черпает свою силу президент», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что на прямую линию поступает много призывов к Путину баллотироваться на новый срок.

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