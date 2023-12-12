Песков: Путин ценит поддержку со стороны большинства россиян
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В беседе с журналистами Песков подчеркнул, что в мире есть те, кто поддерживает решения Путина, и есть те, кто их не поддерживает. Однако к первым, по его словам, относится подавляющее большинство граждан.
«Это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чём черпает свою силу президент», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что на прямую линию поступает много призывов к Путину баллотироваться на новый срок.