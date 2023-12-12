Автоэксперт Иванский: ледяные наросты на колёсах могут привести к поломке авто

Руководитель сервисного направления сети автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский предупредил водителей, что снег, набившийся в колёсные арки и на днище автомобиля, может заблокировать вращение колёс.

«Если арки не защищены, снег вместе с песком может накапливаться на технически важных для эксплуатации автомобилях узлах, например, к креплениям патрубков или тросикам, и замораживать их», — поделился эксперт в интервью «Российской газете».

Он также предупредил, что при оттаивании наледи нагрузка на эти детали усиливается, что может вызвать поломку.

Иванский посоветовал своевременно очищать арки колёс от ледяных наростов.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, какие меры безопасности нужно соблюдать в гололёд и снегопад.